"خين بي إخرستوس" عنوان مؤتمر شباب وشابات ثانوي بإيبارشية سوهاج

نظمت خدمة ثانوي بكنيسة الشهيد مار جرجس في سوهاج (مقر مطرانية سوهاج)، مؤتمرها السنوي السابع لشباب وشابات المرحلة الثانوية، بعنوان "خين بي إخرستوس - بالمسيح"، في الفترة بين يومَي ١٦ و٢٠ من الشهر الجاري، في بيت "ماري لاند" بمدينة الشروق.

تناول المؤتمر، الذي شارك فيه حوالي ٢٥٠ شابًّا وشابة و٥٠ خادمًا وخادمة، موضوعات حول السيد المسيح أقنوم الابن المتجسد، من الناحية الكتابية، واللاهوتية، والكنسية، وكيف نعيش في المسيح كأعضاء في جسده.

وتتناول مؤتمرات خدمة ثانوي بمطرانية سوهاج، التي بدأت في صيف ٢٠١٤، موضوعات روحية كنسية حياتية، كان من ضمنها قيمة الاحترام، والروح القدس، والكنيسة جسد المسيح، والحياة بالمسيح في العالم.



