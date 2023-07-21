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السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. البحر الأسود يشتعل.. مناورات عسكرية روسية.. وبوادر «معركة موانئ» بين موسكو وكييف

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 22 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

البحر الأسود يشتعل.. مناورات عسكرية روسية.. وبوادر «معركة موانئ» بين موسكو وكييف

كوريا الجنوبية تحذر الجارة الشمالية: أى هجوم نووى يعنى «نهاية» نظام كيم

تدنيس القرآن.. أزمة دبلوماسية تتصاعد بين العراق والسويد

نصف سكان العالم معرضون للإصابة بحمى الضنك.. «الصحة العالمية:» 3ملايين إصابة بالمرض منها 1302حالة وفاة حتى أول يوليو الحالى

تعديل وزارى وشيك فى بريطانيا

تغييرات غير مسبوقة.. «ناسا:» «يوليو» الأشد سخونة منذ آلاف السنين

ضربة إلكترونية للميليشيا.. «يوتيوب» يغلق 18 قناة تابعة لإعلام الحوثى

طيران الجيش السوداني يقصف مواقع «الدعم السريع»

البحر الأسود تدنيس القرآن هجوم نووي حمى الضنك الحوثي