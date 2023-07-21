جهود مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة فتاة بمصرف في طنطا

تكثف أجهزة الأمن بالغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة صغيرة مجهولة الهوية في منتصف العقد الثاني من العمر، ملقاة منذ نحو خمسة أيام بمصرف بطريق سبرباي اتجاه مول طنطا الجديد.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة صغيرة السن ملقاة في أحد المصارف بطريق سبرباي في اتجاه مول طنطا الجديد، وعلي الفور تم انتقال رجال مباحث مركز شرطة طنطا لموقع البلاغ للمعاينة، وتبين أن الفتاة بكامل ملابسها وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلي مشرحه مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ومحاولة التوصل لبيانات عن الفتاة

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها.