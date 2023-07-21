حروب التجسس الجديدة.. كيف تستخدم الصين وروسيا وكالات الاستخبارات لتقويض أمريكا؟

يعيش العالم اليوم في منافسة واضحة بين الولايات المتحدة، من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر وتأخذ هذه المنافسة أشكالا متعددة حيث يسعى كل طرف للتفوق على الآخر في شتى المجالات باستخدام كل الإمكانيات المتاحة والتي أبرزها توظيف أجهزة الاستخبارات في تقويض قدرات الطرف الآخر.

في هذا الإطار نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تقريرا الأسبوع الماضي، تحدثت فيه عن دور أحهزة الاستخبارات في تنقيذ بعض الأهداف التي لا تستطيع فروع الحكومة الأخرى القيام بها عبر تنفيذ سياسة خارجية غير معلنة، حيث فعلت كل من الاستخبارات الروسية والصينية ذلك لتعزيز أهدافها المحددة، مستغلة تشتت الولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب" لتدمير الأمن القومي للولايات المتحدة، وتقويض الديمقراطيات الغربية، وسرقة أكبر عدد ممكن من العلميات والتقنية. أسرار ممكن، وفق تعبير تقرير المجلة الأمريكية.

وقالت "فورين أفيرز" في تقريرها، إن أجهزة الاستخبارات الروسية تعتبر نفسها الوريث الشرعي "للكي جي بي" على الرغم من حله في عام ١٩٩١، تم نقل العديد من ضباطه السابقين وجميع مهنهم وملفاتهم وحتى عملائهم في الغرب إلى جهاز الأمن الروسي الجديد، المعروف الآن باسم FSB ، وجهاز المخابرات الأجنبية ، SVR.

وأضافت "لسنوات بعد نهاية الحرب الباردة، استمرت المخابرات الروسية في إدارة عملاء سوفياتيين سابقين في الغرب، بما في ذلك مسئول مكافحة التجسس في وكالة المخابرات المركزية ألدريتش أميس ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت هانسن، وكان العمل كالمعتاد بالنسبة لروسيا. واصل المدير الأول لـ SVR، المخضرم في KGB يفغيني بريماكوف، تقاليد وكالة الاستخبارات السوفيتية في الإكراه والابتزاز - وهي التكتيكات التي وقع هو نفسه ضحية لها عندما كان شابًا. وفقًا لمواد تم تهريبها من أرشيف KGB، تم ابتزاز بريماكوف لخدمة الوكالة أثناء عمله كصحفي في الشرق الأوسط في الستينيات.

وأوضح التقرير أن الأب المؤسس لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ريم كراسيلنيكوف، كان ضابطًا سابقًا في المخابرات السوفيتية ومؤمنًا حقيقيًا بالشيوعية، وكانت زوجته تدعى نينيل، وهي تهجئة لينين بالمقلوب، استخدم جهاز FSB نفس كتيبات التدريب مثل KGB، ولكن مع اختفاء الأقسام الأيديولوجية حول الشيوعية.

وتابعت "ثم هناك بوتين نفسه، الذي شكلت تجربته في مديرية المخابرات الخارجية في "الكي جي بي" بشكل عميق حياته السياسية اللاحقة أثناء وجوده في دريسدن في ألمانيا الشرقية، حيث كان الحدث الحقيقي في برلين الشرقية - شهد بوتين تفكك الإمبراطورية السوفيتية عن كثب وقد كانت، كما قال لاحقا، أكبر كارثة في القرن العشرين".

ويكشف التقرير كيف أن المخابرات الأمريكية استغلت الانهيار الاقتصادي للاتحاد السوفييتي، قائلا "لم تكن المخابرات الأمريكية مكتوفة الأيدي بالطبع، ومع انهيار الاقتصاد الروسي في أواخر التسعينيات، كانت وكالة المخابرات المركزية قادرة على حشد بعض المجندين الروس ذوي القيمة العالية الذين خانوا - من أجل المال - أسيادهم التجسس وعرقلوا عمليات استخبارات موسكو ضد الغرب، ولكن بعد ذلك جاء الحادي عشر من سبتمبر".

وقالت المجلة الأمريكية إنه بعد ١١ سبتمبر، ظن البعض أن الحرب على الإرهاب، قد تمثل بداية لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية الروسية، بالتعاون الاستخباراتي بينهما وبالفعل تعاونت أجهزة الاستخبارات الروسية في البداية مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لكن وفقا لمسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن شهر العسل بين الجانبين بعد ١١ سبتمبر لم يدم طويلا، مما أفسح المجال لعصر من العدوان الروسي السري.

وفي غضون ذلك، كانت واشنطن تنظر في الاتجاه الآخر.طوال الحرب على الإرهاب، استثمرت الحكومة الأمريكية موارد هائلة في مكافحة الإرهاب على حساب الجهود المبذولة للتعامل مع تهديدات القوى الناشئة مثل روسيا والصين.

وأوضحت "فورين أفيرز" أن عبقرية بوتين كانت هي حجب القوى الغربية بعد ١١ سبتمبر فعلى الرغم من تعاونه في مكافحة الإرهاب، إلا أنه كان يستخدم أيضا أجهزة استخباراته لترسيخ نظامه الاستبدادي وجعل روسيا قوة عظمى مرة أخرى، فأسكت المعارضة، وسحق الصحافة الحرة، وقضى على خصومه، متبعا التقليد الستاليني المتمثل في "لا أحد، لا مشكلة".

وفي الخارج القريب والبعيد لروسيا، سعى بوتين إلى منع توسع الناتو واحتواء ما اعتبره تخريبا أمريكيا في أوروبا الشرقية من خلال غزو جورجيا في عام ٢٠٠٨، وشبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤، وبقية أوكرانيا في عام ٢٠٢٢، لكن من الوهم الافتراض أنه لولا توسيع التحالف لكانت روسيا لاعباً مسالماً أو مسؤولاً في السياسة العالمية. لقد أدار بوتين روسيا كنظام مافيا عسكري.

واستطردت "فورين أفيرز" قائلة "لا عجب إذ إن استراتيجية روسيا وتكتيكاتها مستمدة من قواعد اللعبة السوفييتية، وإن كانت محدثة لتناسب العصر الإلكتروني وتوظف وسائل التواصل الاجتماعي والترابط الرقمي وسائل جديدة للأغراض القديمة، مما يمنح خدمات التجسس الروسية التي لم يكن بإمكان KGB إلا أن يحلم بها واستخدم بوتين مجموعة متنوعة من الإجراءات السرية لتقويض خصومه في الغرب، فلقد تدخل في الانتخابات الديمقراطية الغربية، والأكثر لفتا للنظر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام ٢٠١٦، محافظًا على التقاليد السوفيتية التي تعود إلى عام ١٩٤٨ على الأقل.

وانتقل تقرير فورين أفيرز، للحديث عن الصين وكيف استغلت الانشغال الأمريكي في الحرب على الإرهاب، لتعزيز مصالحها وقال التقرير إنه وفقا لضباط وكالة المخابرات المركزية ذوي الخبرة العميقة في الصين، أعلن جهاز المخابرات المدنية الرئيسي في بكين، وهي وزارة أمن الدولة، الحرب على المخابرات الأمريكية في عام ٢٠٠٥ منذ ذلك الحين.

بينما كانت واشنطن مستنزفة في الحرب على الإرهاب، ألقى مكتب الأمن الاستراتيجي أفضل موارده و ضباط في الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية، يسرقون أكبر عدد ممكن من الأسرار العلمية والتقنية لتعزيز اقتصاد الصين وقوتها العسكرية، ومداولات جهاز MSS الداخلية منذ ذلك الوقت كانت متسمة بالبهجة لأن الولايات المتحدة كانت غارقة في الشرق الأوسط وغير مهتمة بالنجاحات السرية للصين.

وسرعان ما أتى هجوم MSS على الولايات المتحدة ثماره، ففي عام ٢٠١٠، قامت وكالة التجسس الصينية بتفكيك شبكة رئيسية لوكالة المخابرات المركزية في الصين، مما أدى إلى مقتل أو سجن أكثر من عشرة مصادر أمريكية، وفقا لتقرير استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ولا يزال من غير الواضح بالضبط كيف قامت المخابرات الصينية باختراق شبكة وكالة المخابرات المركزية، لكن الضرر كان لا يمكن إنكاره بعد عشر سنوات، أخبرني مسؤول استخباراتي أمريكي لديه معرفة مباشرة بهذه الأحداث أن وكالة المخابرات المركزية لم تتعاف بعد في الصين.

وأوضت المجلة الأمريكية، أنه منذ أن وصل شي إلى السلطة، نمت هجوم المخابرات الصينية ضد الغرب والولايات المتحدة، على وجه الخصوص، بشكل كبير وتتمثل مهمة المخابرات الصينية في تنفيذ استراتيجية شي الكبرى: جعل الصين القوة العسكرية والاقتصادية الأولى في العالم وعكس المشهد التكنولوجي الحالي، مما يجعل الدول الأخرى تعتمد على التكنولوجيا الصينية بدلاً من التكنولوجيا الأمريكية.

وتستخدم خدمات التجسس الصينية نهج "المجتمع بأسره" لجمع المعلومات الاستخباراتية: فهي تحشد المعلومات البشرية والإلكترونية والإشارات (باستخدام البالونات وقاعدة التنصت على ما يبدو في كوبا) بينما تستغل أيضًا المصادر المتاحة للجمهور، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سلسلة من قوانين الأمن القومي الصارمة التي تم تمريرها في عهد شي، يجبر الحزب الشيوعي الصيني أيضا الشركات الصينية على التعاون مع وكالات الاستخبارات عند الطلب، وبالتالي دمج التجسس والشراء، وتستغل بكين أيضًا الجاليات الصينية في الدول الغربية، وتضغط عليها لنقل المعلومات الاستخبارية، غالبا عن طريق ابتزازهم أو تهديد أفراد الأسرة في الصين. وأكدت المجلة الأمريكية أنه في عهد شي، أصبحت الصين السارق الإلكتروني الرئيسي في العالم، حيث سرقت المزيد من البيانات الشخصية والتجارية من الأمريكيين أكثر من أي دولة أخرى، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وفي عام ٢٠٢١، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه يفتح تحقيقًا جديدًا لمكافحة التجسس يتعلق بالصين كل ١٢ ساعة وفي يوليو ٢٠٢٣، أفادت لجنة المخابرات والأمن البرلمانية في المملكة المتحدة أن الحكومة الصينية قد اخترقت كل قطاع من قطاعات الاقتصاد البريطاني.

