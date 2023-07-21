الروشتة «8» ليس كل طفل انطوائي «مريض».. فمنهم عباقرة!

الجمعة 21/يوليو/2023 - 08:18 م

حلقات أسبوعية تكتبها د. غادة عبد الرحيم

قد يكون التوصيف لمشكلة أو لتفرد، فكما نقول إن هناك خطر للانطوائية لدى الأطفال، إلا أنه قد يكون لها مميزات وتكون من سمات العبقرية، المهم أن يكون لدينا إلمام كامل بالمشكلة لدى أطفالنا لتوظيف حلول لها لمصلحتهم وتجنب التعامل الخاطئ معهم فتتفاقم المشكلة وتتحول إلى مرض نفسي يعاني الطفل ويلاته، وإذا كنا سنتحدث في هذه الروشتة عن الانطوائية وأسبابها وطرق التعامل معها، فلزاما الإشارة إلى إنها ليست عقبة أمام تحقيق النجاح بل إن بعض الانطوائيين صاروا عباقرة ومشاهير ومنهم على سبيل المثال:

إيلون ماسك



على سبيل المثال خرج عن لسان والدة إيلون ماسك قبل مدة قصيرة، أن العائلة أجرت للطفل إيلون عملية جراحية في أنفه وأذنيه ظنًا منهم أنه أصمّ، لأنه لم يكن يرد حين ينادونه أو يكلمونه، وتقول الوالدة إنهم اكتشفوا أنه لم يكن يعاني من الصمم بل كان يعيش في عالم خاص به. هذا ما أعلنته الوالدة بكل بساطة.

بيل جيتس



أما والدة بيل جيتس، تقول إن ابنها كان يلتهم الكتب التهامًا في غرفته صغيرًا، وكان يرفض أن يدخل أي شخص إلى غرفته تحت أي سبب، وأن هذا الأمر وبروده في علاقته مع إخوته ووالديه دفعت العائلة إلى الاستعانة بطبيب العائلة النفسي كي يعيدوا ابنهم إلى الطريقة السوية في الاهتمام بالعائلة وبالروابط الأسرية، وتقول الوالدة إن الأمر سيان فما في رأسه وخاطره سيفعله دائمًا منذ صغره وحتى اليوم.



جوني ديب



على الرغم من أن الناس قد لا يلاحظون ذلك بسبب أدواره الكبيرة وحضوره الساحر، إلا أن جوني ديب هو في الواقع شخص خجول ومتحفز للغاية، وقد فاجأ الجميع بهذا لأن الناس يرون له حضورًا واثقًا وقويًا لكنه قال إنه غير مرتاح حقًا للتواجد مع الكثير من الناس.

قال جوني فى واحد من تصريحاته "أنا خجول، أنا أعيش مثل الهارب، لا أحب أن أكون في مواقف اجتماعية، لا بأس بالنسبة لي أن أضطر إلى الجري والاختباء، إذا شعرت أن العيون مسلطة علي وأن هناك من يراقبني".



زين مالك



واجه نجم البوب ​​صعوبة في كونه انطوائيًا، ليس لأنه لا يحب أن يكون هكذا، ولكن بسبب سوء تفسير مواقفه.

وقال: "أعتقد أن شخصيتي المتحفظة يتم أخذها في بعض الأحيان بطريقة خاطئة وهذا هو السبب في أن الناس ينظرون إلي على أنني فتى سيئ بينما أنا في الحقيقة مجرد خجول ومرتبك قليلًا".

وفي النهاية إذا لم تنجح كل هذة التدابير الأولية من داخل الأسرة فيجب الذهاب إلى الإخصائي النفسي حتى لا تتفاقم المشكلة.



يعتقد بعض الأشخاص أن كلمة انطوائي تشير إلى الطفل الهادئ، والخجول الذي يفضل البقاء بمفرده، ويمكن أن يكون هذا الاعتقاد صحيح بشأن بعض الأطفال الانطوائيين، إلا أن الانطواء الذاتي يقسم إلى مجموعة أنواع يعتمد تصنيف كل نوع منها على طريقة تعامل الطفل الانطوائي للعالم من حوله، ويختلف كل نوع منها في صفاته عن الأنواع الأخرى من الشخصيات الانطوائية.

أنواع الانطواء

الانطوائي المفكر

يكون لديه خيال إبداعي، والكثير من أحلام اليقظة

الانطوائي الاجتماعي

يحب الأماكن الهادئة والصداقات القليلة

الانطوائي القلق

وهذا محل مناقشة وخاصة بالنسبة للأطفال، ويفضل الانطوائي القلق بالبقاء وحيدًا، بسبب شعوره بالغرابة أو الخجل أثناء وجود الآخرين.

مفهوم خاطئ:

من الطبيعي أن نجد الأطفال موفوري النشاط دائمي الحركة كثير الأسئلة، يحبون اللعب ويتفاعلون مع الأطفال الأخرين المقاربين لهم في العمر، وقد تضيق بعض الأمهات بهذه الحركة وبهذا النشاط ويحلمون بأطفال ساكنين هادئين لا يصدر منهم صوت ولا ينتج عن لعبهم خسائر، لكن الحقيقة أنهم يحلمون بأطفال لديهم مشكلات نفسية، لأن لكل مرحلة من النمو لها حاجتها ونشاطها فإذا كان هناك خلل في هذا النشاط فلا بد من التوقف الفوري لبحث الدوافع وراء هذا السلوك غير الطبيعي

مواصفات الطفل الانطوائي

هو ذلك الطفل الذي لا يحب اللعب مع جماعة الأقران، وغالبًا ما يعاني هذا الطفل من توترات داخلية

-أيضًا الطفل الانطوائي يستمع أكثر مما يتكلم ولا يحب التغيير أو تجربة شيء جديد

- يحب الهدوء ويقضي أوقاته وحيدًا مع تخيلاته الشخصية

- يستطيع الطفل الانطوائى تكوين صداقات ولكن تكون واحدة او اثنين وتكون ذات علاقة عميقة وقوية

-الطفل الانطوائي أثناء الحديث معك لا يضع عينيه بعينيك، بل يتعمد عدم النظر إليك لكي يستجمع أفكاره

أسباب تجعل طفلك انطوائي

*التعامل بحدة وعنف وأنفعال زائد مع الطفل وبخاصة هؤلاء الأطفال ذوي النفسية الحساسة قد يكون سببا في هذا التوتر الذي يعتلي نفسية الطفل.

ومن صور التعامل الحاد مع الطفل تعريضه للعقوبة القاسية كالضرب أو التحقير. فيسلك الطفل سلوكًا عدوانيًا عنيفًا نحو الآخرين إذا تم التعامل معه بهذه الطريقة الحادة أو ينكفئ على نفسه وينطوي عليها فتهتز ثقته بنفسه وتظهر عليه أعراض الخجل المرضى.

- كما أن مشاعر الغيرة التي قد تعتري الطفل من إخوته أو أصدقائه ولا يحسن الوالدان التعامل معها قد تكون أيضًا سببًا قويًا لهذا الانطواء.

- كثرة الأوامر والنواهي للطفل الصغير وخاصة تلك التي تتسم بالتعنت قد تكون سببًا مباشر في هذا التوتر الذي يصيب الطفل.

هناك إشارات خطيره تجعلنا ننتبه ألى أن الطفل يعاني من مشكله الانطواء، منها:

- التأتأه والتلعثم.

- قضم الأظافر والحركات المتعمدة كرمش العين بطريقة سريعة ومكررة، فرك اليدين وهز الساقين.

- عدم الرغبة في مشاركة الأطفال الآخرين اللعب وربما الخوف من الاقتراب منهم.

- المكوث لفترات طويلة داخل غرفهم الخاصة.

- الخجل الشديد عند حضور مواقف اجتماعية خاصة الجديدة منها.

كيف نعالج الانطوائية لدي الأطفال

- تبدا خطوات العلاج من داخل الأسرة نفسها، وخاصة الأم لكي تساعد طفلها على التخلص من هذه المشكلة من خلال تعليمه بعض المهارات الاجتماعية مثل:

* كيفية التواصل مع الآخرين عن طريق الاتصال وكيفية التحدث والاستماع الجيد وتوجيه التحية والسلام وتكوين صداقات مع من حوله من الأقارب والمعارف.

- التقليل من المشاكل الأسرية أمام الطفل لأنه في هذه المرحلة يكون على درجة عالية من الحساسية تجاه تلك المشاكل.

- تشجيع الطفل على التحدث والتعبير عما بداخله من أحاسيس.

- توجيه بعض الأسئلة لأطفالنا والأخذ برأيهم حتى يشعروا أنهم ذات قيمة وأهمية بالنسبة لنا.

- عدم السخرية من أفعاله، وعدم مقارنته بأحد سواء من داخل الأسرة أو خارجها.

- التشجيع علي تكوين صداقات من داخل محيط أسرته وتشجيعه علي صلة الرحم.

- الاشتراك في بعض النشاطات الاجتماعية ولعب الرياضة التي يفضلها.

- المساواة بين الأخوة وعدم تفضيل طفل على الآخر وعدم المقارنة بينهم.