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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود لضبط المتهم بقتل شاب في شبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يكثف رجال المباحث بالقليوبية، من جهودهم لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في منطقة شبرا الخيمة، وحرر محضر بالواقعة.

 تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب طعناً بسكين بدائرة القسم.

وجه مدير المباحث الجنائية بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب "أحمد.م"، مصاب بطعنة نافذة، وبالمعاينة الأولية في حضور مفتش الصحة وممثل للنيابة العامة تبين أن الواقعة حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قام المتهم بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه.

يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
 

العثور على جثة شاب اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ضبط المتهم بقتل شاب قتل شاب طعنا بالسكين