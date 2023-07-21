حصاد الشباب والرياضة الأسبوعي.. صبحي يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني.. ويشهد حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي تقرير الحصاد الأسبوعي والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الاسبوع المنقضي من 15 إلى 20 يوليو 2023 ونستعرض أهمها في التقرير التالي :

البداية بأهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حفل إعلان بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 بحضور السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني بالعاصمة اللبنانية بيروت

- استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، التأثير الإقتصادي لصناعة الرياضة في جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال انطلاق ملتقى الشباب العربي للتمكين الإقتصادي والاجتماعي ، أولى فعاليات " بيروت عاصمة للشباب العربي 2023 " .

- التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب ، والدكتور ياسر علوي السفير المصري بلبنان وذلك على هامش حضور حفل إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023

اجتماعات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة وجهات التعاون المشترك:

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة توتال انرجيز ، لتنفيذ دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ، حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوداي الجديد ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

- التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية عبر خاصية الفيديو مونفرانس ، بالأسترالي ديفيد ساتشمودي رئيس اتحاد الأوقانيوس للرياضات الجامعية ، وبينينا كابنجي امين عام الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية .

- التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسيدة كرستينا البرتين الممثلة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC .

- التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، لبحث عدد من الموضوعات وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين

- التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمسؤولي شركة ميتا المالكة للفيس بوك والانستجرام والواتساب وثريدز ، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة والاستفادة من منصاتها في الترويج للأنشطة الشبابية والرياضية .

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمركز الاوليمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي ، تكريم الاتحاد المصري للكاراتيه للاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في البطولات العالمية والقارية المختلفة .

- اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادي النادي لمناقشة السياسة العليا واعداد الهيكل التنظيمي لكل فرع من فروع النادي لإدارته والعمل على رفع كفاءة وتطوير العمل بها .

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس افتتاح ملتقى القادة للفكر والثقافة والوعي ، والمقام تحت شعار " رؤية الشباب وصناع القرار الإقتصادي " .

- استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددا من ممثلي برلمان شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

أهم الانشطة والبرامج والفاعليات التي نظمها قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة والمديريات بالمحافظات :

- أطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات ريحانة في محافظة أسيوط بمشاركة 25 فتاه للمرحلة العمرية من 13 حتى 17 سنة ، تحت رعاية السيدة قرينة رئيس الجمهورية إنتصار السيسي .

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالنسخة الثالثة من البرنامج الدولي أكاديمية شباب المتوسط بمركز الإبتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة .

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات ماراثون اليوم الأوليمبي للجري بالتعاون مع اتحاد شباب الوطن بمحافظة الاسكندرية بمشاركة 1500 مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الفئات العمرية وبمشاركة عربية افريقية ولمسافة 2 كيلو متر .

- قامت لجنة من الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بزيارة لمركز شباب مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية لمراجعة مدى تطبيق كود حمامات السباحة والمسطحات المائية الصادر من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ .

- تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مبادرة حدودنا نبضنا بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة بمحافظة جنوب سيناء .

- أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصول قطار اختبارات الموسم الثاني من مشروع كابيتانو مصر بمحافظة المنيا بملاعب نادي المنيا الرياضي حيث وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات إلى 6000 لاعب .

- نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت ندوة تثقيفية تحت شعار أخلاقنا بمركز شباب الامامين والتونسي في إطار البرنامج التثقيفي الموسع لأطفال مراكز الشباب .

- وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو تطلقان عاكثون الشباب الوطني 2023 احتفالاً باليوم العالمي لمهارات الشباب

- نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد برلمان شباب مصر الى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة الى المشروعات القومية العملاقة .