الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء من 15 حتى 21 يوليو 2023

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 15حتى 21 يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام، خاصة وأن مصر أصبحت خالية من المرض اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة فى عام 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين الحكومتين المصرية، والكورية من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم الكورية" والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد "نيرك"، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة اسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، والموقعة في 5 يونيو 2023، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة، ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية "التكنولوجيا والتنمية" لتكون "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وكذا اضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهى "الحقوق"، و"الطب البيطري"، و"التكنولوجيا الحيوية".

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية، ونص التعديل على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهى "الفنون البصرية والتصميم"، و"الطب البيطري"، و"علوم الطاقة"، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا"، بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة، فيما تمت الموافقة -مبدئيًا- على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات، وهى: شركة "انفيرو بروسيس" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات، وتصنيع الوقود البديل، ومحببات الكربون، وشركة الفيوم للمخازن والمستودعات عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مخازن استراتيجية بالفيوم، وشركة "جينفاكس إيجيبت" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال، وشركة ميديا إلكتريك مصر عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ، و‌شركة "بى أى إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير اجتماعاً لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم"، ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار وشركة "إنكوم"، بالإضافة إلى اجتماع مع مسئولي شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للشركة، والمدير العام لقطاع الاستشارات الحكومية بالشركة، والمدير العام لقطاع سرعة الأعمال بالشركة.

وعقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومعاون وزيرة التخطيط للسياسات والاستثمار، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير البترول والثروة المعدنية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية، وكذلك اجتماع لبحث صياغة رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بتشغيل نظم المعلومات والاتصالات، بالمقرات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، ومستشار وزير المالية للشئون الهندسية، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل قمة دول جوار السودان، وتخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة.



وبشأن الأنشطة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير أرسل برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية، حيث عبر عن أطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن.

كما أرسل مدبولي برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية، حيث عبر عن أطيب التمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة العطرة التي كانت ولا تزال تمثل رمزاً لتجسيد معاني الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وشهد مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية، فيما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة.

كما أرسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، حيث عبر عن تقديم أصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير لقاءه مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة عدد من ملفات العمل مثل مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها، والجهود المبذولة من قبل الهيئة في سبيل جذب الاستثمارات، بجانب لقاء مع وزير السياحة والآثار لاستعراض حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي وملفات العمل الخاصة بالوزارة، وأشار إلى وجود خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاستعراض جهود الجهاز عن السنة المالية الماضية، حيث اتخذ الجهاز قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة، تتضمن قطاع الأنشطة العقارية، وقطاع الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق الإلكترونيات، والبترول والطاقة وغيرها من القطاعات والأسواق.

كما عقد مدبولي لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، وذلك على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة "أكوا باور" السعودية، وكذلك لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى متابعة مستجدات الاستراتيجية التي تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير، بجانب لقاء مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

