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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقيب الإعلاميين: ماسبيرو قاد حركة التطوير والفكر والثقافة بالعالم العربي

طارق سعدة
طارق سعدة
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قدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ التهنئة للإعلاميين في ذكرى البث الأول للإرسال التلفزيوني في 21 يوليو عام 1960.


وقال نقيب الإعلاميين إن التلفزيون المصري تم تشييده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو ويكون شعلة تضيء وتتلألأ لتغرس القيم المهنية وتحمل لواء الريادة الإعلامية وتزرع في المصريين القيم والعادات وحب الوطن.


وأكد أن التلفزيون المصري استهل إرساله بقناة واحدة قدم من خلالها
العديد من البرامج التي ساهمت في التوعية والإرشاد ومنذ هذا الحين بدأ التلفزيون مسيرته في تعليم الشعب وتثقيفه ومحو أميته وترسيخ القيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيلة بالإضافة إلى مساندته للدولة المصرية في كل المحن والأزمات.


وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه رغم توسعات الساحة الإعلامية وتعدد القنوات الخاصة وإمكانياتها الهائلة إلا إن التلفزيون المصري يؤدي دورة التنويري في مجالات عديدة في المجتمع المصري.


وأضاف رغم ما يمر به التلفزيون المصري من أزمات سيبقى مبني ماسبيرو شاهدا على التاريخ المصري فهو من قاد حركة التطوير والفكر والثقافة في العالم العربي لعقود من خلال جيل من العمالقة والرواد في العمل الإعلامي.

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