إقامة ناد اجتماعي واستخدام جسر الوادي بالعريش لإقامة مشروعات

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن إقامة نادي اجتماعي أمام الصالة المغطاة بمدينة العريش لخدمة أهالي المحافظة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية “لا نقبل أن تكون شمال سيناء ليس بها أماكن ترفيهية واجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين”.

وأضاف المحافظ أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم استغلال منطقة جسر الوادي بمدينة العريش، لإقامة المشروعات التي تخدم المواطنين حيث تم عرض عدد من المشروعات من رجال أعمال ومستثمرين لكنها ليس لها جدوى ومشاريع استهلاكية.