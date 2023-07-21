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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعفاء مواطني توسعات ميناء العريش من رسوم رخص البناء الجديدة

إعفاء مواطني توسعات
إعفاء مواطني توسعات ميناء العريش من رسوم رخص البناء الجديدة
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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء؛ إنه تم إعفاء مواطني توسعات ميناء العريش البحري من رسوم رخص البناء الجديدة التي تصل إلى 60 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أنه يتم السماح للمواطنين من توسعات ميناء العريش البحري بالبناء بالرخص القديمة بعد توقيع المحافظ شخصيًا على الرخصة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قامت بتنفيذ تقسيم جديد في متخللات حي الريسة لصالح المواطنين في توسعات الميناء وبدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  أنه قام بجولة في شارع العشرين بمدينة العريش لمتابعة مخالفات البناء أوقات الإجازات حيث تبين وجود حالة تقوم بالبناء وعند طلب الترخيص الخاص بالمبنى اتضح أنها خاصة بمواطنة من سكان حى ميناء العريش البحري،حيث سبق التوقيع عليها منه شخصيا ووجود رسم هندسى جديد .

ولفت شوشة، إلى أن المواطنة حصلت على حقها في التعويض وهذه حالة تعتبر تجربة حية طبقا للبدائل التي طرحتها المحافظة بشأن المتضررين من مشروع توسعة ميناء العريش البحري.

وأضاف شوشة، أنه وفر على المواطن مصاريف الرخصة الجديدة في حي الريسة التى قد تصل إلى 60 ألف جنيه.

وأكد أنه تم إرسال المبالغ الخاصة ببدل السكن الخاص بالمواطنين في منطقة توسعات ميناء العريش البحري للبنك وتقدر بنحو 14 مليون جنيه ليقوم المواطنين بالصرف مباشرة وبالبطاقة الشخصية.

وأشار إلى أن بدل السكن الذى تم إقرارة لسكان حى الميناء للغرفة قيمته 40 ألف جنيه وحساب المطبخ والحمام غرفة.

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