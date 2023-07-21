جوارديولا يمنح برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد مع برناردو سيلفا

منح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الضوء الأخضر لنادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح جوارديولا، الباب أمام رحيل برناردو سيلفا عن مان سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي، ما يمنح الفرصة لناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، للتفاوض بشأن انتقال النجم البرتغالي إلى أحد الكبيرين.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، قرر المدرب الإسباني التخلي عن برناردو سيلفا، وحدد بديله من الدوري الإيطالي، الأمر الذي سيجعل البلوجرانا يبدأ التفاوض مع اللاعب.

كما كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية، البديل الذي يضعه جوارديولا صوب عينيه كبديل للجناح البرتغالي في حال رحيله إلى الفريق الكتالوني أو البي إس جي، وهو نيكولو باريلا، لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي، الذي تألق بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة خاصة بعد مساهمته في تأهل النيراتزوري لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة وذلك خلال 55 مباراة في جميع المسابقات، كما أسهم في تتويج السيتي بالثلاثية التاريخية: (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي).