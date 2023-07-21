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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غداً.. 847 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني بإعدادية جنوب سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غدا السبت، تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بالمحافظة وبلغ عدد المتقدمين ٨٤٧ طالبا وطالبة، موزعين على   ١٩ لجنة امتحانية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.


في سياق متصل تتواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام حتى الثلاثاء 25 / 7/ 2023 م للصف الأول وحتى الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصف الثاني الثانوي.
كما تتواصل امتحانات النقل الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي الفني لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) حتى يوم الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023 م.
أما امتحانات النقل الدورالثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي فانتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق  19 / 7 / 2023
يذكر أن محافظ جنوب سيناء كان قد اعتمد يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو  2023 نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023  بالمحافظة  بنسبة نجاح 81.51 %.
وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان الدور الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على مستوى المحافظة 3360 طالب / طالبة بعدد لجان 74 لجنة امتحانية.
بلغ عدد المتقدمين من التعليم العام 2868 طالب / طالبة حضر 2769 طالب/ طالبة وغائب  99 طالب /طالبة وناجح 2257 طالب / طالبة بنسبة نجاح 81.50 % ، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 طالب/ طالبة حضر منهم 271 طالب وطالبة وغائب طالب واحد نجح 257 طالب/طالبة بنسبة نجاح 94.84%، أما التعليم الخاص لغات فبلغ 140 طالب وطالبة حضر 139 طالب / طالبة و1 غياب وبنسبة نجاح 97.13 %، أما التعليم الدولي فقد تقدم 20 طالب / طالبة حضر 20 ونجح 17 بننسبة نجاح 85% أما طلاب المنازل فبلغ عدد المتقدمين 50  طالب / طالبة حضر 40 غائب 10 ونجح 19 طالب / طالبة  بنسبة النجاح 47.50 % .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

٨٤٧ طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني امتحانات الشهادة الإعدادية - تعليم جنوب سيناء محمد حامد عقل وكيل الوزارة - امتحانات النقل بجنوب سيناء