"التنمية المحلية × أسبوع".. أنشطة الوزارة من 15 حتى 21 يوليو

الجمعة 21/يوليو/2023 - 07:22 م

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 44 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 15 حتى 21 يوليو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 15 يوليو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الإنتهاء من رفع التراكمات من المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير بكمية فعلية 325 ألف طن قمامة، ويأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ منظومة المخلفات في المحافظات ورفع تراكمات وإغلاق المقالب العشوائية، مؤكدًا أن تكلفة رفع التراكمات من المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بلغت 57 مليون جنيه تحملتها وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى انه تم البدء في العمل برفع التراكمات بنطاق المتحف المصري في 18 أبريل 2023 وتم الانتهاء من رفع جميع التراكمات فى 12 يوليو 2023، حيث تم رفع 317 ألف طن من شارع كعبيش، و8 آلاف طن بطريق مصر إسكندرية.

واستجابت وزارة التنمية المحلية بشكل فوري لشكوى بعض المواطنين المنشورة بجريدة الأهرام حول تراكم أكوام من القمامة بجانب أسوار العمارات وبين السيارات في شارع أسماء فهمي بأرض الجولف بمحافظة القاهرة، إضافة إلى قلة أعداد عمال النظافة للشركة العاملة بالمنطقة، مما أدى إلى تكدس القمامة بالشارع، ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتواصل على الفور مع مسئولي شركة انفيروماستر العاملة في المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة حيث تم الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال علي رفع تراكمات القمامة التى كانت تنتشر في الشارع.

*الأحد ١٦ يوليو*

بعث وزير التنمية المحلية، برقة تهنئة لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور احمد الطيب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ .

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التوقيع علي عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات .. جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث وقع على العقد من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والمهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربى لنظم المعلومات واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

كما عقد اللواء هشام آمنة ، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظتين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين .

*الإثنين ١٧ يوليو*

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم ٨ يوليو الجاري وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، مؤكدًا أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة ٢١ في استرداد ٧٦٦,٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٣٣٣٩ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ١٣١٤ حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٩٤٩ فدان، بالإضافة الي إزالة عدد ٣٠ حالة استزراع سمكي بمساحة ٤٠٥ فدان.

وتابع اللواء هشام آمنة ، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في ٦ حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري عزبة مكاوى، بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث أجري وزير التنمية المحلية عدة اتصالات هاتفية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للوقف على الاجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ وقع الحادث وحتي الآن بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

وحضر وزير التنمية المحلية، فعاليات توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».

واستقبل وزير التنمية المحلية، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة، وجاء اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

كما شهد وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وقال اللواء هشام آمنة إن هذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات وأنشطة لا ينفصل عن الرؤية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمج وتمكين الشباب المصري، باعتبارهم أمل هذا الوطن ومستقبله، وهو ما توجه باعتبار عام 2023 عاماً للشباب المصري.

*الثلاثاء ١٨ يوليو*

اعتمد وزير التنمية المحلية، الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك للعام المالي 2023/2024، معلناً عن بدء تنفيذ خطة سقارة التدريبية اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس القادم، وكشف الوزير أن الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام على عدد 172 دورة تدريبية بنسبة زيادة 6% مقارنة بالعام التدريبي السابق، منهم 58 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6425 متدرب على مدار 11 شهر خلال 40 أسبوع تدريبي، وبإجمالي 985 يوما تدريبيا بنسبة زيادة 7%.

*الأربعاء ١٩ يوليو*

شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي رقم 248، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التي أدت لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات، وقال مدبولي: " نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".

*الخميس ٢٠ يوليو*

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعلي القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات إنجاز الأعمال.

*الجمعة ٢١ يوليو*

استعرض وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت على مدار 65 أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا فى (18) محافظة كمرحلة أولى، مؤكداً أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 332,5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 65، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 3 مليون جنيه.