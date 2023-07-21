الكرملين: تهديدات كييف للملاحة عبر البحر الأسود تمثل «خطرا مباشرا»

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف تصريحات كييف بشأن اعتبارها السفن، التي تبحر في البحر الأسود إلى الموانئ الروسية، ناقلات لشحنات عسكرية، بأنها "تشكل خطرًا مباشرًا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما سيفعله نظام كييف حيث لا يتردد في فعل أي شيء.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى خطرًا على السفن الروسية بعد هذه التصريحات: "لا يمكن التنبؤ بأفعال نظام كييف، المتورط بأعمال إرهابية".

وأضاف: "بالطبع، من المحتمل أن تخلق هذه التصريحات تهديدًا في هذه المنطقة، لأنه لا يمكن التنبؤ بما ستفعله كييف"، لافتا إلى أن الجهات المعنية في روسيا ستضع توصيات لتقليل الخطر في البحر الأسود بعد تهديدات كييف للملاحة.

وردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى مخاطر على تصدير النفط الروسي وسلع أخرى عبر البحر الأسود، اكتفى بيسكوف بالقول: "إن الوضع يتطلب تحليلًا عميقًا".

كانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أنه اعتبارًا من 21 يوليو الجاري ستعتبر كييف أن السفن التي تمر عبر البحر الأسود إلى الموانئ الروسية تحمل شحنات عسكرية، وذلك ردا على إعلان وزارة الدفاع الروسية عن اعتبارها السفن المتوجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود ناقلات تحمل شحنات عسكرية.