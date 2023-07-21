بفرمان من كولر.. الأهلي يفاوض أشرف بن شرقي

دخل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي والزمالك السابق دائرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفسخ نادي الجزيرة الإماراتي عقد بن شرقي منذ ايام وأصبح النجم المغربي لاعب حر يحق له الانضمام لأي نادي في الميركاتو الصيفي.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" ان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي تواصل مع أشرف بن شرقي ووكيل أعماله لمعرفة شروطه المالية تمهيدا للتعاقد معه.

وأضاف المصدر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع جناح يسار وفقا لطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي أبدى إعجابه بامكانيات أشرف بن شرقي.

وشدد المصدر علي أن راتب أشرف بن شرقي هو العائق الوحيد في انضمامه للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة أن اللاعب كان يتقاضي اكثر من 2 مليون دولار في الموسم الواحد وهو مبلغ كبير جدا وفقا لسقف الرواتب في القلعة الحمراء.

وكشفت تقارير صحفية ان هناك 5 أندية ترغب في التعاقد مع بن شرقي في الميركاتو الصيفي هي الأهلي المصري والوحدة الإماراتي والوحدة السعودي والاتفاق السعودي، إلى جانب أحد الأندية الفرنسية لكن اللاعب لم يتخذ قراره بعد.

