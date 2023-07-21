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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. تامر حسنى يشارك جمهوره استعدادات حفله بالعلمين

تامر حسنى
تامر حسنى
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نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صور لإستعدادات حفله بالعلمين مساء اليوم الجمعة.

وأعاد تامر التنبيه مرة أخرى  على جمهوره بعدم التأخير لأن مواعيد غلق الأبواب محددة، إلى جانب مراعاة الزحام.

وعلق تامر حسني على الصور، قائلا "من تحضيرات امس استعداداً لحفل اليوم بالعلمين مستنيكوا يا حلوين، و تانى امانه عليكم محدش يتأخر عشان في ميعاد لقفل الابواب مكتوب على التذاكر، ده كمان غير احتمالات الزحمه بالتوفيق".

يشار إلى أن الفنان تامر حسنى أحيا العديد من الحفلات خلال جولته الفنية الأخيرة بالبلاد العربية، وقدم حفل شهد نجاحاً كبيراً فى لبنان منذ أيام قليلة، وسط إستقبال حافل من الشعب اللبنانى.

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "تاج"، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو"، الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.

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