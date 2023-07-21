الذهب يرتفع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

زادت أسعار الذهب في مصر بمقدار 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الجمعة علي معظم أنواع الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس.

بلغ سعر عيار 21 نحو 2158 جنيه للبيع و 2168 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2466 جنيه للبيع و 2478 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 18 نحو 1850 جنيه للبيع و 1858 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1439 جنيه للبيع و 1445 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.701 ألف جنيه للبيع و 77.1 ألف جنيه للشراء، كيلو الذهب نحو2.47 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17,26 ألف جنيه للبيع و 17.344 ألف جنيه للشراء.

