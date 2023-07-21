محافظ أسوان يهنئ الرئيس بمناسبة حلول الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة ، داعياً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لإستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة .

وأكد اللواء أشرف عطية فى برقيته بأنه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة التى ستظل خالدة فى تاريخنا الوطنى ، ومبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء ، وأشار محافظ أسوان فى برقيته أيضاً إلى أننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وربان لسفينة وطننا الغالى ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والأزدهار .

وبعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً الوزراء وقيادات القوات المسلحة ، ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ .