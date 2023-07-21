المخرجة رجوى حامد تجري بروفات "النداهة" استعدادا لعرضه على مسرح الجمهورية.. صور

تجري المخرجة رجوى حامد، بروفات مكثفة للعرض المسرحي الراقص "النداهة" بإحدى قاعات التدريب بدار الأوبرا المصرية، استعدادا لعرضه يومي 27 و 28 يوليو الجاري، في الثامنة والنصف مساء على مسرح الجمهورية بوسط القاهرة.

العرض من إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، وهو عن الأسطورة الشهيرة "النداهة".

يشارك في بطولة العرض مجموعة متنوعة من أبطال فرقة فرسان الشرق للتراث، من تصميم وإخراج رجوى حامد.

تأسست فرقة فرسان الشرق للتراث، في العام 2009، على يد المصمم والمخرج وليد عوني، والمدير الفني لها الدكتور عصام عزت، وذلك بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية، ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم"، وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.

