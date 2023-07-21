راغدة شلهوب لـ البوابة نيوز : أنا مختلفة عن رضوى الشربيني وياسمين عز

قالت الإعلامية راغدة شلهوب: إنها بعيدة كل البعد عن الإعلاميات رضوى الشربيني وياسمين عز.

وأضافت “شلهوب” في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أسلوبى وطريقتى مختلفان عنهما تماما، هما يوجهان رسائل مباشرة للرجل والمرأة فقط، أما أنا فأقوم بعرض تجارب الآخرين للمشاهد ونجعل المشاهد يتعرف أكثر على الضيوف ويشاركهم تجاربهم الخاصة عبر البرنامج.

وتابعت: الأجمل فى برنامجي الذي أقدمه أن هناك مشاهير يحبهم الناس كثيراً مثل الفنان أيمن القيسونى، ولكن المشاهد لا يعرف زوجته أو تجاربه وحياته الشخصية ومن خلال البرنامج يصبح المتفرج لديه شغفا فى معرفة حياته الشخصية وما الصعوبات التى مرّا بها وغيرها فلذلك أنا مختلفة للغاية عن الفكرة التى تقدمها كل من رضوى الشربينى وياسمين عز.