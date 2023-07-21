الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد،حار رطب على السواحل الشمالية، ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الانحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالٌية ومدن القناه ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الادارية 37 26

6 اكتوبر 36 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 34 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 35 24

رفح 35 24

رأس سدر 40 25

نخل 39 20

كاترين 35 18

الطور 41 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 24

السلوم 35 24

سيوة 40 24

رأس غارب 41 29

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 43 29

أسوان 43 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 43 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 44 31

المدينة 44 32

الرياض 45 30

المنامة 41 35

أبوظبى 45 33

الدوحة 42 34

الكويت 49 32

دمشق 39 20

بيروت 31 27

عمان 35 23

القدس 34 22

غزة 31 24

بغداد 45 31

مسقط 33 30

صنعاء 31 17

الخرطوم 40 28

طرابلس 33 28

تونس 37 27

الجزائر 41 25

الرباط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 36 24

إسلام آباد 34 24

نيودلهى 34 28

جاكرتا 34 24

بكين 30 23

كوالالمبور 33 24

طوكيو 34 23

أثينا 38 27

روما 34 21

باريس 26 16

مدريد 34 20

برلين 22 14

لندن 20 15

مونتريال 23 18

موسكو 24 15

نيويورك 29 21

واشنطن 31 22

نواكشوط 31 24

أديس أبابا 22 13