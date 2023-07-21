المركزي الروسي: الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى ما قبل الأزمة

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز.

وأشادت نابيولينا - في تصريح، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بأداء الاقتصاد الروسي، قائلة: "بشكل عام، وصل الاقتصاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، إذا تم استثناء قطاع النفط والغاز، حيث توجد عقوبات خارجية صارمة".

وأضافت أن التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي أدت إلى حدوث عدم تجانس كبير في صناعات معينة.

واتخذ البنك المركزي الروسي، اليوم خلال اجتماعه، قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5% سنويا، كما رسم المركزي الروسي نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني في 2023، حيث يتوقع المنظم نموه في حدود 1.5% - 2.5% بدلا من 0.5% - 2% كانت متوقعة سابقا.