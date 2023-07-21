تنبيه مهم من تامر حسنى لجمهوره قبل حفل مهرجان العلمين

نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالات "الإستورى"، تنبيها مهما لجمهوره قبل حفله اليوم ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وكتب تامر لجمهوره "يا جماعه تنبيه هام بخصوص حفل العلمين، تابعوا نع الجهه المنظمه للحفله مواعيد الدخول وغلق الباب، عشان بجد فى ناس ممكن تتأخر ومتعرفش تدخل".

وتابع "رجاء رجاء ركزوا فى مواعيد الدخول ومواعيد غلق الأبواب وراعوا الزحمه، كل الحب ليكم وأشوفكم فى الحفله إن شاء الله" .

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج"، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو"، الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.