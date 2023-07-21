بعد نصف قرن.. "حفريات المنصورة" يوثق ديناصور مصر السابع "سيد الواحة"

أعلن العالم المصري الدكتور هشام سلام مؤسس مركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم في جامعة المنصورة، منذ قليل، توثيق ديناصور مصري جديد آكل للعشب، بالتعاون مع الباحث بالمركز بلال سالم.

وقال الدكتور هشام سلام، إن الديناصور المكتشف عاش قبل نحو ٧٥ مليون سنة في واحة باريس جنوب مصر، ونُشرت الدراسة في مجلة الحفريات الفقارية (JVP).

وأوضح، أنه تم اكتشاف بقايا هذا الديناصور عام ١٩٧٧ على يد علماء ألمان، وتم شحنه إلى جامعة برلين، وعلى مدار نصف قرن، تنقلت حفريات الديناصور المصري بين أقبية وأروقة المتاحف والجامعات الألمانية إلى أن استقر به الأمر في متحف التاريخ الطبيعي ببرلين تحت غطاء المشروع الألماني للدراسات الجيولوجية في الصحراء الغربية المصرية – بعدها، وعلى مدار نصف قرن، تنقلت حفريات الديناصور المصري بين أقبية وأروقة المتاحف والجامعات الالمانية إلى أن استقر به الأمر في متحف التاريخ الطبيعي ببرلين، ليصل أخيراً لنور العلم، أمس 20-7-2023".

كما يقول سلام: «سُمي الديناصور المصري الجديد إيجاي سيمخو (Igai semkhu) وهو اسم مقتبس من اللغة المصرية القديمة، فكلمة إيجاي تعني سيد الواحة، بينما سيمخو تعني المنسي، وذلك لتاريخه الطويل من النسيان في خزائن المتاحف الألمانية المختلفة، ليكون بذلك، الديناصور المصري السابع الذي يتم تسميته».

ويضيف سلام: «أقدر أقول بكل ثقة أن مصر استعادت سيادتها وهيمنتها على تاريخها الثري من الحفريات الفقارية، من خلال إنشاء مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط، بجانب الاهتمام بتكوين وإعداد فريق علمي بمعايير عالمية (سلام - لاب)، عن طريق اكتشافات الحديثة لسلام- لاب، أو المشاركة في دراسة الحفريات المصرية المكتشفة من ذي قبل والتي تم نقلها خارج البلاد».

وكان فريق دولي بمشاركة مصرية قام بتوثيق اكتشاف ديناصور مصري جديد آكل للعشب عاش قبل نحو ٧٥ مليون سنة قرب الواحات الخارجة، بصحراء مصر الغربية حيث قام فريق دولي بشراكة علمية مصرية بتسجيل ديناصور مصري جديد آكل للعشب، عاش على ضفاف الأنهار، وبين الأشجار البهيجة الكثيفة، قبل نحو ٧٥ مليون سنة بالقرب من الواحات الخارجة حاليا، بصحراء مصر الغربية.

فيما نُشرت الدراسة في مجلة الحفريات الفقارية(JVP) ، و تشمل البقايا المكتشفة من الديناصور: عددًا من الفقرات ولوح الكتف والأطراف بالإضافة إلى عظام الحوض.

ويؤكد بلال سالم، المعيد بجامعة بنها وعضو الفريق البحثي سلام – لاب، وأحد مؤلفي الدراسة "أن إيجاي سيمخو ينتمي لعائلة التيتانوصورات العملاقة و تحديداً عائلة السالتاصورات"Saltasauridae" رباعية الأرجل الأرضية، وعلى الرغم من هذا فان طوله يتراوح بين نحو 10-15 مترًا، فهو أكبر بقليل من ابن عمومته الذى عاصره الزمان والمكان، ديناصور منصوراصورس"Mansourasaurus" ، كما يختلف عنه في بعض الصفات التشريحية في الفقرات الظهرية وعظام الاطراف ومشط القدم.

وتؤكد نتائج الدراسة أن مناطق شمال إفريقيا وأوراسيا كانتا تشتركان بشكل وثيق في تواجد ديناصورات رباعية الأرجل الأرضية في نهاية العصر الطباشيري، كما تشير الورقة العلمية إلى أن التاريخ التطوري للديناصورات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط كان أكثر تعقيدًا مما كان مُتوقعًا الأمر الذي يصبح جليا مع تزايد الاكتشافات والتوثيق للحفريات في المنطقة.

من جانبه يرى "سالم" :" إن اكتشاف الديناصور المصري إيجاي سيمخو يمثل إنجازًا علميًا هامًا، حيث يساهم في إثراء فهمنا للماضي البعيد وتطور الديناصورات على سطح الأرض"، ويضيف:" أنه من خلال مثل هذه الاكتشافات، تؤكد مصر دورها الحيوي في حماية وتوثيق التراث الطبيعي الثمين للعالم بأكمله".

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