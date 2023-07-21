"تعليم القاهرة" تكرم أوائل الدبلومات الفنية

كرم الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تقديراً لتفوقهم الدراسي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء رضا مدير عام إدارة الوايلى التعليمية ولفيف من قيادات التعليم الفني، تحت قيادة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، وبرعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وفى بداية التكريم، نقل الدكتور خالد عبده تهنئة وكيل أول الوزارة للطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم مشيداً بنجاح التعليم الفنى فى الإلتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأعرب مدير عام التعليم الفنى عن بالغ سعادته بهذا التفوق مؤكداً لهم جميعاً أن هذا النجاح هو البداية نحو تحقيق أمالهم وطموحاتهم .

كما وجه خالص الشكر والتقدير لجميع كوادر التعليم الفنى والقائمين على المنظومة التعليمية الفنية لما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

وأخيراً تم تكريم الطلاب وإعطاءهم درع التميز والتفوق تشجيعاً لإستكمال تفوقهم وتحقيق أمانيهم.