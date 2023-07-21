صور.. إقبال جماهيري على مصيف رأس البر هربا من الحر في دمياط

شهد مصيف رأس البر في محافظة دمياط إقبالا جماهيريا من المصطافين من كافة محافظات الجمهورية.

وتزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

‏ويتوافد المصطافون على مدينة رأس البر في دمياط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وهربا من موجة الحر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ، إذ يجري العمل من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .

‏‏ كما شن مجلس مدينة رأس البر في دمياط حملات مكبرة حفاظًا على أمن وسلامة المصطافين ورواد الشاطئ ، والمظهر الحضاري للمدينة ، حيث قام فريق العمل بالشاطئ بالتصدي الفوري وإزالة الخيام من على الشاطئ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين ورواد الشاطئ نظرًا لما تحتويه تلك الخيام من مواد وأدوات قابلة للاشتعال دون أي احياطات للأمن والسلامة ، بالأضافة لمتابعة انتظام الأعمال وتقديم الخدمات الشاطئية المصطافين والرواد ؛ وذلك في إطار اهتمام الوحدة بتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

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