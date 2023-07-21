ads
السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. إقبال جماهيري على مصيف رأس البر هربا من الحر في دمياط

مصيف راس البر
مصيف راس البر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد مصيف رأس البر في محافظة دمياط إقبالا جماهيريا من المصطافين من كافة محافظات الجمهورية. 

وتزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
‏ويتوافد المصطافون على مدينة رأس البر في دمياط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع  وهربا من موجة الحر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات  المواطنين ، إذ يجري العمل من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .
‏‏ كما شن مجلس مدينة رأس البر في دمياط حملات مكبرة حفاظًا على أمن وسلامة المصطافين ورواد الشاطئ ، والمظهر الحضاري للمدينة  ، حيث قام فريق العمل بالشاطئ بالتصدي الفوري وإزالة الخيام من على الشاطئ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين ورواد الشاطئ نظرًا لما تحتويه تلك الخيام من مواد وأدوات قابلة للاشتعال دون أي احياطات للأمن والسلامة ، بالأضافة لمتابعة انتظام الأعمال وتقديم الخدمات الشاطئية  المصطافين والرواد ؛ وذلك في إطار اهتمام الوحدة بتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

FB_IMG_1689944139739
FB_IMG_1689944139739
FB_IMG_1689944135168
FB_IMG_1689944135168
FB_IMG_1689944124878
FB_IMG_1689944124878
FB_IMG_1689944130186
FB_IMG_1689944130186
FB_IMG_1689944119250
FB_IMG_1689944119250
راس البر دمياط محافظة دمياط مصيف