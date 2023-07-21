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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. ميرهان حسين تهنئ المخرجة بتول عرفة بمناسبة زفافها

ميريهان حسين
ميريهان حسين
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نشرت الفنانة ميرهان حسين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو لها من فرح المخرجة بتول عرفة.

وعلقت على الفيديو "مبروك يا أحلى عروسة فى الدنيا، ربنا يسعدك ويفرح قلبك، يا محترمه يا جدعة يا جميلة". 

وتابعت "ربنا ينعم عليكى يارب بحياة جاية كلها فرح وحب وسعادة، انتى وعريسك يارب تتهنوا، ملحقتش اتصور معاكى يارب تتهنوا".

حضر حفل زفاف المخرجة بتول عرفة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم ميريهان حسين، آيتن عامر، كارول سماحة، محمد عبد الرحمن"توتا"، مجدى بدر، وغيرهم الكثير.

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين كانت قد أثارت الجدل الفترة الماضية، بعدما نشرت على صفحتها الشخصية منشورات بأنها تعانى من التجاهل من الوسط الفنى، وأنها تمتلك الموهبة ولم تطلب فى أعمال وأنها لديها موهبة التقليد أيضًا ولم تستغل فنيًا، وإختتمت بقرار الإعتزال، ثم عادت وظهرت فى لقاء تلفزيونى واعلنت أن المنشور قد فهم خطأ وأنها تعتزل السوشيال ميديا ولا تقصد الفن.

ميريهان حسين بتول عرفة أيتن عامر محمد عبد الرحمن كارول سماحة