أوقاف الأقصر تطلق قافلة دعوية موسعة في 15 مسجدًا بإسنا.. صور

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الموسعة التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر، داخل 15 مسجد بمدينة إسنا، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في كافة أنحاء مصر.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير أوقاف الأقصر، أن الوزارة قررت تسيير قافلة دعوية موسعة بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية، على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف إسنا هذه القافلة الموسعة والتي شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وقد بدأت القافلة بعقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة بمسجد الشيخ هاشم باسنا.

وأضاف عبدالدايم، أن فعاليات القافلة أقيمت في مساجد (هاشم – عمر ابن الخطاب – الصاوي – العتيق – الرحمن بمجلس المدينة – الزاوية البيضاء – الحسين – الزهراء – الحاجة بخيتة – علي ابن أبي طالب – المنشية - الرحمة – الرحمن غزالي – الفتح –الإمام الحسين) وذلك بمدينة إسنا، وقد تم إجراء جولة تفقدية على القوافل الدعوية للاطمئنان على سير العمل.

وأشار عبد الدايم، إلى أن توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، جاءت بتكثيف القوافل الدعوية ونشرها في ربوع الجمهورية، نشرًا للفكر الوسطي والثقافة الإسلامية الصحيحة، حيث يقوم لفيف من علماء وزارة الأوقاف بأداء محاضرات وعقد لقاءات جماهيرية عقب الصلاة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون في سبيل قيام أوقاف الأقصر بدورها المنشود.

وكانت مديرية أوقاف الأقصر، قد قامت في وقت سابق، بعقد عدد 8 ندوات عامة بالمساجد الكبرى بالمديرية، وذلك تحت عنوان "حرمة الدماء في الإسلام"، وبعث ثقافة التسامح والسلام النفسي والمجتمعي، من خلال تعميق الإيمان في قلوبنا وحياتنا باعتباره أحد أهم المؤثرات القوية في تصرفات الإنسان سلوكًا وعملًا.

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