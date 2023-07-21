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السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تويتر تطور ميزة لربط الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات

تويتر
تويتر
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كشف تقرير حديث أن شركة تويتر تعمل على تطوير طريقة جديدة لإضافة قوائم متعلقة بالعمل على منصة التواصل الاجتماعي، حيث سيتمكن المستخدمون الذين يبحثون عن وظيفة والشركات التي تتطلع إلى توظيف أشخاص جدد من استخدام خدمة التدوين المصغر لتلبية احتياجاتهم الخاصة والتواصل معا، لكن الشركة لم تشارك رسميًا أي تفاصيل حول الميزة التي تخضع حاليًا للاختبار.
شارك باحث في التطبيق، يُدعى Nima Owji، ميزة لم يتم طرحها على تويتر، حيث تسمى هذه الميزة Twitter Hiring وليست مخصصة حصريًا للشركة، وهذا يعني أن مستخدمي تويتر سيتمكنون من العثور على وظائف من مؤسسات مختلفة.

وقد شارك Owji لقطة شاشة للميزة التى تشير إلى أن المؤسسات التى تم التحقق منها فقط على النظام الأساسي ستكون قادرة على مشاركة وظائف شاغرة متاحة، "لاستيراد" قوائم الوظائف إلى Twitter، يتعين على الشركات ربط خلاصة ATS أو XML مدعومة، ويقول أوجي إنه سيتم نقل الوظائف "خلال دقائق".

وستتمكن الشركات أيضًا من عرض الوظائف في ملفاتها الشخصية لجذب المرشحين الموهوبين لشغل الوظائف المتاحة، وعلاوة على ذلك، ستتمكن الحسابات من اختيار ما يصل إلى خمس وظائف شاغرة لإبرازها مباشرةً على صفحة ملفها الشخصى.

تويتر منصة التواصل الاجتماعي