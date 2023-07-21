محاضرات في السيناريو والإخراج بدورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

عقد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، عدة محاضرات ضمن دورة الدراسات السينمائية الحرة، والتي تتضمن محاضرات في فنون السينما منها السيناريو، التصوير، الإخراج، والديكور، بالإضافة لندوات ثقافية ولقاءات نقدية.

بدأت أولى المحاضرات فى مجال "السيناريو السينمائي" للدكتور أشرف محمد، تناول بها شرح أنواع الفنون بشكل عام وماهيتها، حيث أوصى بتعليمها في مجموعات لتكثيف درجة الاستفادة ورفع كفاءة الدارسين بتوصيل المعلومة والخبرات لمريديها ومن يرغبون ذلك، مؤكدًا أنه كلما قل العدد كلما تحققت الاستفادة.

كما ذكر مفهوم القوى الناعمة بأنها التي تؤثر على رأى الجمهور من خلال الصورة والميديا بشكل عام سواء سينما أو مسرح، موضحا أن الهدف من تقديم الفن بأنه انعكاس لحالة المجتمع، فكلما أراد شخص معرفة مجتمع من الضروري مشاهدة تاريخه الفني والسينمائي لتحديد مداها الزمني.

كما عقدت محاضرة "الإخراج السينمائي" للمخرج السينمائي أشرف فايق، الذي تحدث عن ضرورة انعقاد جلسات عمل بين كل من المخرج مع المنتج والسيناريست لبحث ملاحظات فريق العمل على السيناريو قبل بدء العمل في التصوير، مؤكدا أن السيناريست شريك المخرج في مسؤولية نجاح الفيلم وتوصيل رساله المؤلف من خلال مشاهد العمل السينمائي، كما أكد ضرورة أن يتمتع المخرج بإجادة فنون السينما كافة، مثل التصوير أو الديكور السيناريو، حتى يتمكن من توظيف العناصر كافة بشكل ايجابى يخدم نجاح العمل السينمائي، وذكر السمات الواجب توافرها في أماكن تصوير المناسبة للتصوير لتجنب تسجيل الدوبلاج.

تأتي الفعاليات ضمن النشاط السينمائي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنظم الدورة بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وتقام الدورة بالقصر خلال يوليو الحالي وتستمر على مدار شهر أغسطس المقبل.