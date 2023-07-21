الكشف على 1451 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية صيدناوي بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعة، وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية صيدناوي بمركز أبوالمطامير على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1451 مواطنًا مجانا من خلال وجود 12 عيادة طبية، في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وقد ضمت العيادات مختلف التخصصات الطبية ( الباطنة 339 - الأطفال 361 - الجراحة 131 - النساء 105 - تنظيم الأسرة 35 - العظام 123 - الأسنان 56 - الأنف والأذن 91 - القلب 85 - الجلدية 125).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء اللازم من خلال صيدلية القافلة بالمجان.