تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 573 شاحنة و600 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 251 شاحنة و571 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 322 شاحنة و29 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والقاهرة بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما غادرت ثلاث سفن وهي القاهرة،امل وCHIOS VICTORY، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج وايلة. كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة sea wave1 وعلي متنها 425 سيارة بوزن 850 طن قادمة من جدة بينما تغادر السفينة PROJECT - A وعلي متنها 5200 طن دقيق تصدير الي اليمن.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2100 راكب بموانيها.

