إكسترا نيوز: حفل أحمد سعد بالعلمين الجديد الأسبوع المقبل.. وعروض الطائرات تستمر 3 أيام

قالت حبيبة عمر موفدة قناة اكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ اليوم الجمعة سيشهد حفل الفنان تامر حسني في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وأضافت «عمر»، في رسالة على الهواء: «هناك أجواء بهجة وسعادة من كل المصريين الموجودين في العلمين، والحفل سيكون في منطقة الأرينا، وهي من أكبر وأهم المناطق في الممشى السياحي».

وتابعت: «في الأسبوع القادم ستشهد فعاليات مهرجان العلمين حفلا للنجم أحمد سعد، كما أن المهرجان سيشهد حفلات أخرى لموسيقار عمر خيرت وإليسا ونانسي عجرم ومدحت صالح وفرقة كايروكي والعديد من نجوم مصر والعالم العربي».

وأوضحت، أنه من ضمن الفعاليات ستكون هناك فعالية في 12 أغسطس المقبل، وهي مهرجان القاهرة الدولي للدراما، حيث سيتم تكريم الأعمال الدرامية والشخصيات المؤثرة.

ولفتت، إلى أن أمس الخميس شهدت سماء العلمين الجديدة عروضا لطائرات rc والتي من المنتظر أن تستمر لمدة 3 أيام، مشيرةً إلى أن المشاركين في المهرجان كانوا سعداء بهذه العروض.