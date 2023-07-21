العالمية للأرصاد الجوية: استمرار موجات الحر الشديد في الشرق الأوسط حتى الشهر المقبل

الجمعة 21/يوليو/2023 - 03:21 م

قال جون نيرن كبير مستشاري المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنه علينا أن نتوقع أو على الأقل أن نستعد لاستمرار موجات الحر الشديد خلال شهر أغسطس المقبل في عدة مناطق من العالم، منها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعني زيادة تواتر حدوث موجات الحر وتكرارها عبر المواسم.

وحسب ما نشرته وكالة رويترز، أوضح نيرن أنه إذا ما تخلصنا من الوقود الأحفوري، فإننا سنحد من عامل كبير يسهم في ما نشهده حاليا، ولا يمكننا تغيير الوضع بسرعة لكن يمكننا بالتأكيد التحرك، وذلك بعدما شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسجيل درجات حرارة قياسية.

وقالت المنظمة العالمية هذا الأسبوع، إنها تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا والبحر المتوسط الأربعين درجة مئوية لعدة أيام هذا الأسبوع مع تفاقم موجة حارة.

وتشهد مناطق جنوب أوروبا موجة حارة قياسية خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، مما دفع السلطات للتحذير من تزايد احتمالات التعرض لمشاكل صحية وحتى الوفاة، كما تسببت الحرارة العالية في اضطراب حياة ملايين الأمريكيين، وتشهد أيضا منطقة الشرق الأوسط درجات حرارة مرتفعة.