البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة 100 نقطة

الجمعة 21/يوليو/2023 - 03:11 م

أعلن البنك المركزي الروسي، في اجتماعه اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مرة واحدة إلى 8.5% سنويا.

وجاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث إن الخبراء توقعوا أن رفع المركزي الروسي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، فيما يعتبر بعض الخبراء أن هذه الخطوة ستشكل محرك نمو للعملة الروسية.

وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5.5 % في يونيو 2023، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022 بدعم من انخفاض أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو.

وكان أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مورمانسك الخط الأول من مشروع اركتيك ال ان جي2 (اركتيتك للغاز المسال 2) وهو مشروع هائل للغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي انسحبت منه المجموعة الفرنسية توتال-إنرجي في 2022.

وقال أحد مشغلي المشروع، إن تفويض القَطر لنقل خط المعالجة الأول لمصنع الغاز الطبيعي المسال جاهز وأطلب الإذن ببدء عمليات النقل في البحر"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ورد بوتين أن الإذن ممنوح بينما كان يقوم بتشغيل الخط إلى جانب مدير شركة الغاز العملاقة "نوفاتيك" ليونيد ميخلسون.