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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في كردفان والأبيض

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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وجه طيران الجيش السوداني، اليوم الجمعة، عدة ضربات مركزة إلى مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع في عدة مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم، وكذلك مدينة الأبيض، وشمال كردفان.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة المتقطعة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم، فضلًا عن القصف المتبادل والذي تسبب في سقوط عدة قذائف على أحياء سكنية وتسببت في تسجيل إصابات وسط المدنيين.

كما حلق طيران الاستطلاع التابع للجيش السوداني في عدة مناطق من العاصمة السودانية وكذلك مدينة أم درمان ومنطقة بحري وشرق النيل.

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