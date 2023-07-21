ضبط 1530 لتر زيت مجهول المصدر في حملة بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي وبمشاركة المفتشين بالادارة حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا /الزقازيق أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل محملة ب 102 جركن زيت طعام، بعضها لا يحمل أية بيانات خاصة بتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية، وبعضها يحمل بيانات تشير إلى إنتهاء الصلاحية، وبعضها يحمل بيانات تشير إلى جهات تعبئة مختلفة، وكلها مجهولة المصدر، سعة الجركن الواحد حوالي 15 لتر، باجمالي كمية مقدارها حوالي 1530 لتر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10828 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ على المضبوطات بشونة طوخ القراموص علي ذمة المحضر.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.