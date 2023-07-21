مرتفعا 1.2%.. تعافي الدولار للجلسة الرابعة على التوالي يضغط على الذهب

كشف تقرير حديث اليوم الجمعة ، صادر عن “جولد بيليون” ان الدولار الأمريكي انتعش بشكل كبير وسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.3% في طريقه لتسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.2%.



ارتفاع مستويات الدولار هذا الأسبوع يعد تصحيح إيجابي بعد الهبوط الحاد الذي سجله الأسبوع الماضي ودفعه إلى تسجيل أدنى مستوياته منذ شهر ابريل من عام 2022، ليحقق استفادة من البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع وأظهرت تضارب في توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي وهو ما زاد من الطلب على الدولار ليحاول العودة إلى مستويات معتدلة قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقابل.

ساهم تعافي الدولار في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال جلسة الأمس، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 3.876%.



تقوم الأسواق في الوقت الحالي بتسعير احتمال بنسبة تقترب من 100% بقيام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وفي المقابل تتوقع الأسواق عدم رفع الفائدة مرة أخرى في أي اجتماع حتى نهاية العام.

وساعدت هذه التوقعات في الأسواق على دعم الذهب خلال الفترة الأخيرة كون انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي يدعم ارتفاع الذهب بشكل كبير لأنه يعد أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع الفائدة.