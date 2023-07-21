"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالي بسبب جني الأرباح

انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي ولكنه في طريقه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ويأتي التراجع الأخير في أسعار الذهب بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة، وقت كتابة تقرير جولد بيليون، عند المستوى 1963 دولار للأونصة بعد أن انخفضت بنسبة 0.3% مسجلة أدنى مستوى منذ 3 جلسات عند 1962 دولار للأونصة، بينما على المستوى الأسبوعي يقترب الذهب من تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4%.

وفشل الذهب في اختراق مستوى المقاومة الهام 1980 دولار للأونصة والذي يعد البوابة الرئيسية للوصول إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، لتعود الأسعار إلى التراجع وتختبر الآن منطقة الدعم 1960 – 1965 دولار للأونصة.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس إن مطالبات البطالة الأسبوعية انخفضت بمقدار 9000 إلى 228 ألف مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي كانت قراءته عند 237 ألف، بينما كانت التوقعات بقيمة 239 ألف.

تراجع أعداد المطالبين بإعانات البطالة يعكس استمرار تماسك قطاع العمالة في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في تقييمه لوضع الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تسببت هذه البيانات في زيادة الضغط على عمليات البيع الذهب من أجل جني الأرباح لتتوسع الخسائر بالقرب من مستويات 1960 دولار للأونصة.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعد تصحيح سلبي وعمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن النفيس مع بداية الأسبوع وتسجيله أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 1987 دولار للأونصة.