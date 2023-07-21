حقنة جديدة بديل لعلاج ضغط الدم بدلا عن الأقراص الدوائية بشكل يومي

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات المرضية شيوعا والتي يتم علاجها عن طريق المداومة على تناول أقراص الدواء بشكل يومي.

طورت شركة "Alnylam" ومقرها الولايات المتحدة حقنة جديدة تدعى "زيليبيسيران" وذلك كبديل عن الحاجة لتناول الاقراص الدوائية بشكل يومي.

وكان قد أجرى فريق دولي تجارب سرية في أربعة مواقع بالمملكة المتحدة.

وقاموا بتجنيد 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة.

وكشف التحليل أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "زيليبيسيران" شهدوا انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي على مدى اليوم.

ويعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وكان قد قال البروفيسور ديفيد ويب والذي قاد التجربة في موقع إدنبرة. ان هذا تطور كبير ويؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضعط الدم يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة.

وهذا أمر جيد لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج بشكل يومي.