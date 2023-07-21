العراق يدين حرق المصحف الشريف في السويد

أعرب العراق عن استيائه واستنكاره الشديدين لتكرار السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في مملكة السويد، وعدم اتخاذ السلطات هناك ما من شأنه أن يوقف هذه الممارسات التي تسبب الكراهية بين شعوب العالم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترأس أمس اجتماعًا طارئًا ضم وزيري الخارجية والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة تداعيات ذلك، حيث أدان الاجتماع حرق المصحف الشريف بأشد العبارات وحذر من تكراره، موضحة أن الحكومة العراقية أبلغت نظيرتها السويدية باتخاذ إجراءات دبلوماسية في حال تكرار حرق المصحف الشريف.

وتابعت الوكالة أن رئيس الوزراء السوداني أدان أيضًا حرق السفارة السويدية في بغداد وتعهد بمحاسبة الفاعلين.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزير الخارجية فؤاد حسين، يكثف اتصالاته مع نظرائه في المجموعتين العربية والإسلامية بهدف حشد الجهود لعقد مؤتمر القمة الإسلامية في اجتماعها الطارئ على المستوى الوزاري لمناقشة تداعيات الإساءة إلى القرآن الكريم ومواجهة ظاهرة الإسلامفوبيا حول العالم.