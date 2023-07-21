وزير الطاقة اللبناني يتوجه للعراق لتوقيع مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية

الجمعة 21/يوليو/2023 - 02:15 م

توجه وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض إلى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة النفط العراقية بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية.

وأكد فياض أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسئولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني.. مشيرا إلى أن المتابعة الحثيثة نتج عنها الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. كما سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية في وزارة النفط العراقية بين الوزيرين فياض وعبد الغني على أن يتم إعداد مشاريع العقود اللازمة والسير بها حسب الأصول.