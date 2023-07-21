الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا للبطولة العربية

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات غدا السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية الذب منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استعدادا للبطولة العربية(كأس الملك سلمان).



وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.