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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق كابينة كهرباء بمنطقة المنيب في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل كابينة كهرباء بشارع سيد العقبي طلعت القصبجي بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كابينة كهرباء بشارع سيد العقبي طلعت القصبجي بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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