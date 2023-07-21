إخماد حريق شقة سكنية بميدان الجيزة دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع ربيع الجيزي بمنطقة ميدان الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع ربيع الجيزي بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.