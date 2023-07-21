تحويلات مرورية تزامنا مع إغلاق طريق امتداد محور 26 يوليو لمدة 3 أشهر

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة صباح اليوم الجمعة، طريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل إتجاه مصر إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو بدايةً من صباح اليوم الجمعة ولمدة 3 شهور لإنشاء الكمر الخرسانى "الإسترادل"، وذلك بشكل كلي يأتي ذلك في إطار أعمال إنشاء مشروع مونوريل خط ( وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر) سيتم البدء فى إنشاء ( الإسترادل )الكمر الخرسانى الكبير بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط فى الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل إتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو تحديداً قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة مايقرب من 500 م، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما لوقوف المعدات والأوناش ذات الحجم الكبير المستخدمة فى أعمال الإستردال وذلك لمدة 3 أشهر إبتداءاً من الساعة 2 صباح الجمعة الموافق 21/7/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.



وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ مايلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.

وقررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويل وتقسيم طريق امتداد محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو وميدان لبنان إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع 5 حارات مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 250 م وإستحداث فتحات دخول وخروج للمركبات بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية والإضاءة.

كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالى:-



- حركة المركبات بطريق امتداد محور 26يوليو بالاتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير إتجاه محور 26 يوليو وطريق مصر إسكندرية الصحراوى تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بين الأعمدة الخرسانية.

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 250 م حتى تجاوز الأعمال الإنشائية للإستردال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بإمتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى وميدان لبنان عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.



كما قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات للإتجاهات الجديدة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال.