التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تناوله مبيدا حشريا بالخطأ بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تناوله مبيد حشرى بالخطأ داخل منزل أسرته بقرية أبو الشقوق وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل محمد ال م 6 سنوات مقيم بقرية ابو الشقوق بمركز كفر صقر مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله مبيد حشري وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تناوله مبيد حشري (أميداكوبريد) بالخطأ داخل منزل أسرته فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.