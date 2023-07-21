لماذا انحسرت الأضواء عن تطبيق " ثريدز" الجديد

أطلقت "ميتا" تطبيق جديد اسمه "ثريدز"، وهو عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية قد تنافس "تويتر"، ليصبح التطبيق متاح للمستخدمين في أكثر من 100 دولة.

والتطبيق، الذي تم إصداره مساء الأربعاء، وقبل يوم واحد من إطلاقه المقرر، حيث يتيح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم على "إنستجرام"، وبالتالي عند إطلاقه في جميع أنحاء العالم، يمكن لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا فتح حساباتهم مباشرة على "ثريدز".

ودون الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، في المنصة الجديدة، مساء الأربعاء، أن "التطبيق شهد 2 مليون مشترك في أول ساعتين". ليؤكد لاحقا أن العدد ارتفع إلى 10 ملايين مشترك في 7 ساعات.

ويسمح التطبيق لكتابة المشترك منشور يقتصر على 500 حرف، مع إمكانية إضافة صور ومقاطع فيديو ، يمكن للمشاهدين التفاعل عن طريق الإعجاب والتعليق وإعادة النشر، بما في ذلك اقتباس مقطع من المنشور وأيضا يمكن مشاركة المنشور عبر "الستوري" في "إنستجرام".

ويذكر أن معظم الميزات هي شبيهة لتلك الموجودة في منصة "تويتر"، فإن التصميم الخاص به يشبه "إنستجرام"، خاصة فيما يتعلق بالأزرار مثل القلب والتعليق والمشاركة.

وعند تسجيل الدخول، يتم إعلام المستخدمين الجدد الذين لديهم حسابات "إنستجرام" أن حساباتهم يجب أن تحتفظ بنفس أسماء المستخدمين، ولكن يمكنهم إنشاء سيرة ذاتية مختلفة والارتباط بملفاتهم الشخصية.

وبحال كان الشخص "معتمدا" على "إنستجرام" فأيضا سيكون "معتمدا" على التطبيق الجديد. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار المتابعة التلقائية الجماعية للحسابات التي يتابعونها بالفعل على "إنستجرام".

وسيتم حظر الحسابات التي حظرها المستخدمون بالفعل على "إنستجرام" تلقائيًا. يمكن لأولئك الذين يرغبون في تقييد التفاعلات اختيار ما إذا كانوا سيسمحون بالردود من قبل الجميع، أو الحسابات التي يتابعونها أو يذكرونها في منشوراتهم.

سيتم فرض إرشادات وقوانين "إنستجرام" على "ثريدز"، ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاكات بعضهم البعض.

وبحسب متجر التطبيقات الحاصة بـ"آبل"، فإن "ثريدز" هو "تطبيق المحادثة المستند إلى "إنستجرام"، حيث يمكن للمستخدمين "قول المزيد".

"ثريدز" هو المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءا من الموضوعات اليومية وحتى الموضوعات التي ستحصل غدا".

"مهما كانت اهتمامتك، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يحبون نفس الأمور أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم".

من ناحية التوافق، فإن "ثريدز" متوفر على أجهزة "iPhone" و"iPod Touch" التي تعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث.

ولن يكون متاحا لأجهزة iPad حيث إن الأمر ليس مفاجئا لأن "إنستجرام" غير موجود على أجهزة "أبل" اللوحية.

وبحسب التفاصيل على "App Store"، فإن البيانات التي "قد يتم جمعها وربطها بهويتك" بواسطة "ثريدز"، تتضمن معلومات مالية وحساسة. وتعتبر هذه أكثر مما يستخدمه تطبيق "تويتر".

وقد يكون هذا مصدر قلق للمستخدمين، فيما يتعلق الأمر بالبيانات خاصة بعد تورط "ميتا" بفضيحة "Cambridge Analytica" وتغريمها مبلغ ضخم قدره 1.3 مليار دولار في مايو الماضي نظرا لانتهاكها قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.