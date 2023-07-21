بلينكن: الشراكة بين أمريكا وأوروبا ضرورية للتصدي للتحديات العالمية

الجمعة 21/يوليو/2023 - 01:03 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورية للتصدي للتحديات العالمية.

وأضاف بلينكن - في تغريدة على تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أن الشراكة ضرورية لدعم الجهود المبذولة لدعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

يذكر أن الولايات المتحدة قد وضعت أكثر من 120 شركة روسية وعددا من الشركات القرغيزية على القائمة السوداء للعقوبات، الخميس، بسبب "مساهمات من قبلها في الحرب الروسية على أوكرانيا".

وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات تهدف إلى زيادة منع وصول روسيا إلى المواد الخام والمواد المصنعة الأساسية، وكذلك إلى التمويل بهدف إعاقة آلتها الحربية.

ومن بين عشرات الشركات المدرجة على القائمة السوداء الجديدة للخزانة الأميركية، المصارف الروسية وشركات صناعة الطاقة وشركات الشحن والشركات المصنعة لمشتريات الدفاع والتكنولوجيا، والشركات العسكرية الروسية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع سبعة معاهد أبحاث خاضعة لسيطرة الدولة وتتعامل مع التقنيات المتقدمة على القائمة السوداء.

كذلك، حددت وزارة الخزانة عددا من الشركات في قرغيزستان، مشيرة إلى أن روسيا تستخدمها للالتفاف على قيود الولايات المتحدة وحلفائها على الصادرات من المواد التكنولوجية التي يريدها المصنّعون الروس.